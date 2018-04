NAPOLI, DORTMUND SU ROG

3 aprile 2018

Il futuro di Marko Rog potrebbe essere in Bundesliga. Nel Napoli di Sarri il centrocampista croato non ha trovato spazio e si starebbe guardando intorno per giocare con più continuità. In particolare, secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra, sul 22enne ci sarebbe soprattutto il Borussia Dortmund.