NAPOLI, DOLBERG COLPO ESTIVO

1 febbraio 2017

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, dopo Arkadiuskz Milik, potrebbe arrivare al Napoli anche chi l'ha sostituito all'Ajax: Kasper Dolberg. Il Napoli ci sta già seriamente pensando per la prossima stagione. 30 presenze e 12 gol per lo svedese con la maglia dei lancieri in questi primi 6 mesi di stagione.