Napoli, De Laurentiis va da Sarri: ecco la nuova proposta di contratto

12 gennaio 2018

Una visita a sorpresa, martedì scorso, nella casa di Maurizio Sarri a Figline Valdarno per blindare il tecnico e allontanare le eventuali minacce provenienti dall'Inghilterra (Chelsea). Il presidente del Napoli De Laurentiis non vuole correre rischi e ha organizzato un blitz in terra toscana per parlare del nuovo contratto di Sarri, che scade nel 2020 ma che ha una clausola rescissoria 'pericolosa' di 8 milioni, valida dal 2 febbraio al 31 maggio.

De Laurentiis si è mosso da solo - e in anticipo - senza i suoi uomini di mercato. Il numero uno del club azzurro non vuole sorprese: il nome di Sarri inserito nella lista del Chelsea per il dopo Conte è un rischio troppo grosso da correre e i suoi estimatori sono tanti, anche in Italia. "Io un contratto già ce l'ho, non capisco perché dovrei discuterne di uno nuovo", ha risposto recentemente il tecnico alla domanda sul suo futuro. Ma per AdL non c'è tempo da perdere: ecco perché si è presentato nel regno dell'allenatore toscano, lontano dai clamori di Napoli e di Castelvolturno, con una nuova proposta di contratto, come riferisce l'edizione odierna del 'Mattino': ingaggio da 2,5-3 milioni - quasi il doppio di quello attuale di 1,4 milioni di euro - fino al 2021 - prolungamento di un anno di quello in essere. E via la 'maledetta' clausola, che a Sarri non è mai piaciuta. La prima mossa è stata fatta. Si attende la prossima.