NAPOLI, DE LAURENTIIS: "POLITANO? CHIEDETE A MAROTTA"

29 gennaio 2018

Continua il duello tra Napoli e Juventus, non solo per il comando della classifica di Serie A, ma anche sul mercato. Stuzzicato da alcuni giornalisti sul possibile acquisto di Politano dal Sassuolo, a margine dell'Assemblea per l'elezione del presidente della Figc, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha ironizzato: “Chiedetelo a Marotta”.