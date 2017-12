NAPOLI, CORSA A TRE PER TONELLI

29 dicembre 2017

Le strade di Tonelli e del Napoli sono sempre più lontane. Il difensore non ha trovato spazio nelle gerarchie della retroguardia azzurra e potrebbe lasciare la squadra di Sarri già nella finestra di mercato di gennaio. Su di lui è noto il pressing del Sassuolo – riporta Il Mattino – ma sul giocatore ci sono anche altre due squadre: Crotone e Benevento si sono interessate a Tonelli per regalarsi un tassello decisivo in difesa nella lotta per la salvezza.