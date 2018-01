Napoli, continua la caccia all'attaccante: no per Keita, altro tentativo per Politano

24 gennaio 2018

Il Napoli continua la caccia a un attaccante (esterno), ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il club di De Lauretiis ha presentato un'offerta di ben 45 milioni di euro per assicurarsi Keita Balde , ma il club francese ha rifiutato: vuole tenersi stretto il senegale con passaporto spagnolo. Il 22enne è considerato incedibile , ma non è escluso un possibile ulteriore rilancio dal parte di AdL.

Saltato Verdi, impossibilitato ad arrivare a Keita Balde, il Napoli ha fatto nelle ultime ore un ulteriore tentativo per Matteo Politano. Mancino, 24 anni, sarebbe perfetto come vice Callejon, ma il club di Squinzi non vuole privarsene in questa finestra di mercato e per il momento continua a tenere chiusa la porta.