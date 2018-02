NAPOLI, CALLEJON: "MERCATO? FORTI ANCHE SENZA POLITANO"

1 febbraio 2018

José Maria Callejon non è preoccupato dal mancato arrivo al Napoli di Politano. "Il mercato è così: i nomi vanno e vengono in questo mese. Politano non e' arrivato, ma noi siamo una squadra forte e lo restiamo comunque. Lo scudetto? Beh, in spogliatoio un po' ne parliamo, ma e' meglio andare piano e pensare gara dopo gara. Mancano ancora tante partite difficili...", ha detto a radio Kiss Kiss Napoli.