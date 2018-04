Napoli, c'è l'accordo con Kramer

14 gennaio 2016

Il Napoli ha fatto un importante passo in avanti per Christoph Kramer, 24enne centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen. La dirigenza azzurra avrebbe trovato un accordo con l'agente del giocatore, che finora si era detto molto dubbioso sul suo trasferimento sotto il Vesuvio. A questo punto bisognerà convincere il club tedesco, cercando di forzare la mano per trovare un accordo. Kramer viene valutato attorno ai 12 milioni di euro.