NAPOLI, BERARDI PER IL 2018

30 agosto 2017

Il Napoli è già proiettato nel futuro. De Laurentiis negli ultimi giorni ha parlato con il Sassuolo e ha prenotato Domenico Berardi per il 2018. Il presidente partenopeo ha approfitatto dei contatti con i neroverdi per Zapata per creare un canale preferenziale per il bomber italiano che ha appena rinnovato fino al 2022. Intanto gli emiliani vogliono chiudere per il colombiano per poter liberare Matri con destinazione Parma.