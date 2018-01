NAPOLI, BARBA SE PARTE MAKSIMOVIC

25 gennaio 2018

Con Tonelli mai utilizzato e la possibile partenza di Nikola Maksimovic, e in attesa dell'arrivo di Younes in attacco, il Napoli si cautela e pensa ad un rinforzo anche per la linea difensiva. Si tratta di un nome già noto, accostato due anni fa e che Sarri conosce benissimo sin dai tempi di Empoli: è Federico Barba. Come riporta CalcioNapoli24, l'idea del Napoli è di chiedere il difensore 24enne in forza allo Sporting Gijon in prestito secco.