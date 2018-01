Napoli: avanti con Deulofeu, no del Sassuolo per Politano

18 gennaio 2018

Per Deulofeu - come riferisce 'Il Mattino' - sarebbe pronto un ingaggio di due milioni a stagione per cinque anni. Il ds Giuntoli è in costante contatto con il suo agente Gines Carvajal. Un altro obiettivo del Napoli è Politano del Sassuolo, valutato intorno ai 20 milioni, ma i dirigenti neroverdi fanno muro. Per convincerlo a lasciar partire il giocatore, che ha già dato il suo ok, il club azzurro è disposto a mettere sul piatto della bilancia 15 milioni di euro cash più il prestito di Maksimovic. Ma per il momento il Sassuolo non ci sente: "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno. Politano compreso - le parole del ds Guido Angelozzi che non lascerebbero spazio ad aperture - E non è una questione di offerte". Un colpo concluso è quello dell'arrivo in azzurro dell'attaccante brasiliano Morais, classe 1995: subito visite mediche a Villa Stuart poi il giocatore resterà per ora nel Real Sport Clube (Segunda Liga portoghese).