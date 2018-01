NAPOLI, ASSALTO A GRIMALDO: GIUNTOLI IN PORTOGALLO

22 gennaio 2018

Il Napoli va all'assalto di Alejandro Grimaldo del Benfica. L'esterno del club lusitano sarebbe il prescelto da Sarri per rendere meno frettoloso il recupero di Ghoulam, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Secondo Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli sarebbe in Portogallo per trattare con il Benfica la cessione dell'esterno 22enne di Valencia si da subito, altrimenti l'affare slitterebbe a giugno.