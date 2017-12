NAPOLI, ARRIVA GRIMALDO

31 dicembre 2017

Colpo del Napoli. Secondo quanto riporta Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, gli azzurri avrebbero messo le mani su Grimaldo. "Giuntoli, con un blitz dei suoi, si è assicurato un crack: è fatta per Grimaldo, che arriverà in estate per 30 milioni di euro pagati al Benfica - ha spiegato -. Allo spagnolo classe '95 andranno 2 milioni netti a stagione per cinque anni".