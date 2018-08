NAPOLI, ANCELOTTI: "MERCATO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI"

17/08/2018

"A De Laurentiis ho chiesto solo di non vendere i giocatori importanti e, con sacrificio, sono stato esaudito". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Lazio, traccia un punto sul mercato del club azzurro. "Sono contento che oggi finisce il mercato e domani inizia il campionato, anche se in realtà il mercato non finisce mai e già da oggi inizia quello invernale", ha aggiunto. Ancelotti non ha voluto dare un voto al mercato del Napoli, spiegando però che "gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Un voto non lo posso dare ma è stato in linea con obiettivi. Poi il giudizio lo darà il campo, a partire da domani".