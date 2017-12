NAPOLI AL LAVORO PER VERDI, MA SI FA A GIUGNO

30 dicembre 2017

Simone Verdi resta uno dei primissimi nomi segnati nell'agenda del Napoli. Il club di De Laurentiis, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha cominciato a sondare il terreno con il Bologna in maniera ufficiosa per assicurarsi la pole position nella corsa al talento di Donandoni che, però, non dovrebbe muoversi a gennaio. Tutto rimandato a giugno.