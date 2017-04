NAPOLI AL LAVORO PER IL RINNOVO DI MERTENS

19 aprile 2017

Il Napoli è al lavoro per giungere a un accordo sul rinnovo di Dries Mertens: secondo il Corriere dello Sport, la società partenopea incontrerà nelle prossime settimane gli avvocati dell'attaccante belga per trovare l'intesa e prolungare il contratto in scadenza nel 2018: previsti un notevole ritocco dell'ingaggio e l'inserimento di una clausola non eccessivamente elevata.