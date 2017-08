NAPOLI: AGENTE ZAPATA "PER ORA NESSUN CONTATTO CON LA SAMP"

11 agosto 2017

"Per il momento non ci sono stati contatti tra me o il Napoli e la Sampdoria". Così l'agente di Zapata, Fernando Nestor Villareal, a 'Sampdorianews'. "Se Genova sarebbe una destinazione gradita? Certamente, anche due anni fa, prima di passare all'Udinese, siamo stati vicini".