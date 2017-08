Napoli, agente Reina: "Non rinnoverà il contratto. Interesse del Psg reale"

24 agosto 2017

Sono parole shock per il Napoli e i suoi tifosi quelle dell'agente di Pepe Reina, all'indomani della notizia dell'offerta del Psg di sette milioni al club azzurro e di un biennale a 3,5 milioni per il portiere spagnolo. "Posso solo dire che l'interesse del Paris Saint Germain è reale - ha detto Manuel Garcia Quilon a fichajes.com - Solo i club, però, possono confermare o meno se ci sono offerte. Una cosa è certa: non rinnoverà il suo contratto".

Quilon scuote Napoli e il Napoli dopo giorni di silenzio sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Reina, in scadenza nel 2018. Una trattativa in stallo, dopo un paio di visite dello stesso procuratore del portiere spagnolo nel ritiro azzurro a Dimaro. E ora le parole di fuoco dell'agente. Su Pepe, che Sarri considera un elemento indispensabile della rosa per le sue doti tra i pali e il carisma nello spogliatoio, c'è il pressing pesante del Psg. Che gli ha proposto un contratto a 3,5 milioni a stagione per due stagioni (contro i 2,5 che percepisce attualmente). Dal canto suo il Napoli ha fatto subito muro, respingendo l'offerta dei francesi: Reina non si muove. Ma adesso De Laurentiis che farà?