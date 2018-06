NAPOLI, AG. SEPE: "PER ORA NIENTE RINNOVO"

15/06/2018

"Il futuro di Sepe? L'ho detto chiaramente al ds Giuntoli che Luigi non pUò essere ostaggio di una società: il Napoli deve dimostrare di stimarlo con i fatti, non solo a parole come è successo in questi anni, e se non sarà così allora è giusto che vada via. Rinnovo? Questo è un aspetto secondario, ora bisogna capire prima quale sarà il suo futuro e soprattutto che intenzioni abbia il Napoli con il capitolo portieri. Se Ancelotti lo ha chiamato? No, non ha ricevuto nessuna chiamata, così come Hysaj e Mario Rui, non so se li chiamerà nei prossimi giorni". Cosi' Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Crc.