NAPOLI: AG.REINA "NON RINNOVERA'. INTERESSE PSG REALE"

24 agosto 2017

Sono parole shock per il Napoli e i suoi tifosi quelle dell'agente di Pepe Reina, all'indomani della notizia dell'offerta del Psg di sette milioni al club azzurro e di un biennale a 3,5 milioni per il portiere spagnolo. "Posso solo dire che l'interesse del Paris Saint Germain è reale - ha detto Manuel Garcia Quilon a fichajes.com - Solo i club, però, possono confermare o meno se ci sono offerte. Una cosa è certa: non rinnoverà il suo contratto".