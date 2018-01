NAPOLI, AG. MAGGIO: "POTREBBE RINNOVARE"

23 gennaio 2018

Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, ha parlato a TMW Radio del futuro del suo assistito: "Non è detto che Maggio sia ai saluti col Napoli. Lo reputo un esempio per i giovani in quanto a professionalità e comportamento. Ho parlato con Giuntoli, ci troveremo dopo il mercato e vedremo se ci saranno le condizioni per rinnovare il suo contratto per un'altra stagione oppure no".