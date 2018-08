NAPOLI, AG. LEANDRINHO: "LO SEGUONO, SPERANO POSSA SBOCCIARE"

21/08/2018

Il Napoli prosegue il lavoro di monitoraggio per i talenti del futuro. Arrivato in Campania nel gennaio 2017 dalla Fluminense, Leandrinho ha fatto ritorno in Brasile all'Atletico Mineiro. Girato in prestito in patria, il classe '98 cerca spazio per poter crescere. L'agente Joao Santos, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha confermato: "Si sta inserendo nella nuova realtà dell’Atletico Mineiro e piano piano troverà il suo spazio per mostrare il proprio valore. Il Napoli continua a seguirlo e spera nello sbocciare di questo calciatore”