NAPOLI: AG. KOULIBALY "SE RESTA? CON UN PRESIDENTE COSI'..."

8 marzo 2017

"Con un presidente del genere, che dichiara certe cose, per noi è difficile affermare che resterà al 100% anche l'anno prossimo". Parole pesanti quelle pronunciate dall'agente di Koulibaly, Bruno Satin, in esclusiva a Tuttomercatoweb. "Dispiace per questa eliminazione - ha proseguito - Ma è sereno e tranquillo per questa ultima parte di stagione. Il futuro: "Per il momento non ne parliamo".