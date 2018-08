NAPOLI, AG.HYSAJ: "POSSIAMO RINNOVARE, VIA LA CLAUSOLA"

28/08/2018

Mario Giuffredi, agente del napoletano Hysaj, è intervenuto sulle onde di Radio Kiss Kiss per spiegare il futuro del suo assistito. In primo piano c’è il rinnovo del terzino con i partenopei: “Già ne stavamo parlando a maggio, poi col discorso di Sarri c'era la possibilità Chelsea e ci siamo fermati. Abbiamo aspettato la fine del mercato, finito ci siamo dati appuntamento a settembre dopo le vacanze di cui abbiamo bisogno. Elseid è ben disposto a parlarne, ci ha sempre creduto nel Napoli, non è rimasto deluso ma sempre voglioso per stupire con la squadra. Clausola? Il presidente era disponibile a togliere la clausola, ne abbiamo già parlato”.