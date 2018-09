NAPOLI, AG.ALLAN: "MERCATO? È FELICE IN AZZURRO"

04/09/2018

Juan Arribas rassicura il Napoli. L'agente di Allan, in un'intervista rilasciata a Radio Marte, ha infatti dichiarato: "In estate ci sono stati interessamenti, ma mai nessuna proposta ufficiale, anche perché il Napoli non ha mai preso in considerazione l'idea di cederlo. Del resto anche Allan è molto felice qui in azzurro, e non ha mai pensato di andar via".