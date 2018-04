Napoli, affondo per Grassi: offerti 10 milioni all'Atalanta

18 gennaio 2016

Per Grassi il Napoli aspetta ora una risposta dell'Atalanta, che finora ha blindato il suo gioiello almeno per il mercato di gennaio ("L'unica soluzione che potremmo accettare per farlo partire sarebbe venderlo ora, ma tenerlo con noi fino a giugno", ha detto il ds Sartori). Per il centrocampista la Fiorentina era arrivata a mettere sul piatto della bilancia 7 milioni di euro. Capitolo difensore: per Maksimovic Cairo continua a fare muro: "Lo vogliamo tenere fino a giugno almeno, poi vedremo. Non voglio trattenerlo controvoglia: vendo un big per poi comprare, noi non diamo Maksimovic quindi con il Napoli non credo si possa fare nulla in entrata. Con De Laurentiis i rapporti personali sono molto buoni. L'ho tenuto ad agosto ma non ce lo siamo goduti, l'obiettivo è quello di averlo per tutto il girone di ritorno e credo che abbia delle qualità notevolissime". Altro nome per la difesa è quello di Barba dell'Empoli. "Mi fa piacere per il ragazzo se è apprezzato da De Laurentiis - ha detto a proposito il ds del club toscano Marcello Carli a Radio Crc, nella trasmissione 'Si gonfia la rete' - Ho parlato con l'agente del calciatore, Federico Pastorello, e gli ho spiegato che per noi è un titolare per cui siamo sereni perché felici di ciò che sta facendo la squadra. Richieste ufficiali non ne sono arrivate dal Napoli e se dovesse arrivare, la valuteremo per capire se è adeguata o meno. Ma, al momento è difficile immaginare Barba in un'altra squadra perché per cederlo dovremmo comunque trovare un sostituto".