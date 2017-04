NAPOLI, ADL: "REINA HA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO"

22 aprile 2017

Tra i tanti temi toccati dal presidente del Napoli De Laurentiis nella conferenza congiunta con Insigne, anche quello relativo a Pepe Reina: "Ha un altro anno di contratto, ha fatto bene e non ci sono problemi. E' chiaro che noi dobbiamo pensare anche al futuro, è chiaro che devo orientarmi su un portiere che abbia la sua maturità, non su un giovane emergente. Bisognerà poi gestire due prime donne, dovranno essere entrambi utilizzabili. Per investire sul futuro non bisognerà andare nè su uno troppo giovane nè su uno troppo esperto, per assicurarsi i prossimi 10 anni al massimo bisogna puntare su uno di 27-28 anni".