NAPOLI, ADL: "OSPINA PUO' ANDARE IN PORTO"

15/08/2018

"Il terzo portiere? Ci stiamo lavorando". Il presidente del Napoli De Laurentiis conferma l'obiettivo per il mercato azzurro da qui alla fine delle trattative. Poi rivela: "Potrebbe arrivare Ospina, stiamo trattando. Ci sono delle divergenze sulle loro richieste ma può andare in porto", ha detto a Radio Kiss Kiss Italia. "Mignolet? Grande portiere. Seguivamo lui, Ochoa e anche Tatarusanu. Ochoa mi piaceva ma non lo prendo più".