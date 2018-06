NAPOLI, ADL: "MERET MI PIACE, KEYLOR NAVAS HA ESPERIENZA"

16/06/2018

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha parlato di diversi obiettivi per il ruolo di portiere: "A me piace molto Meret, però quando vai dai Pozzo sai che i prezzi diventano illogici. Areola è bravissimo, come altri; Keylor Navas ha esperienza. Ma il Napoli non ha assolutamente fretta".