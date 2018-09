NAPOLI, ADL: "INSIGNE VIA PER 200 MILIONI"

11/09/2018

"Con il nuovo rinnovo Koulibaly guadagnerà cifre 'blu', ma non ci sarà alcuna alcuna clausola, mentre per Lorenzo Insigne c'è un accordo verbale col suo procuratore Raiola: se dovesse arrivare un'offerta da 200 milioni, allora lo venderemo". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.