NAPOLI: ADL "COMPRARE? CON INTELLIGENZA!"

21 dicembre 2017

De Laurentiis sul mercato e non solo. A chi mi dice 'chi compri', penso sia un cazz...: non compro per farli stare in panchina - ha detto il presidente del Napoli - Oggi con il recupero di Milik e Ghoulam e l'entrata di Inglese dobbiamo stare attenti. Guardate quanto sta crescendo Mario Rui e lo stesso Ounas che piace molto al mister. Abbandoniamo il solito 'cacc e sord', ne abbiamo cacciati tanti e continueremo a farlo ma con intelligenza".