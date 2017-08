NAPOLI, ADL: "CINQUE SQUADRE VOGLIONO ZAPATA"

30 agosto 2017

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato delle prossime possibile mosse di mercato nelle ultime 24 ore di trattative: “Zapata-Berardi il gioco si fa? Gli interessi sono molteplici. Zapata lo cercano Sassuolo, Samp, un club russo, uno tedesco, uno inglese. Vedrete che l'ultimo giorno o non succede nulla e Zapata rimane in casa Napoli e la cosa non mi dispiace oppure c'è l’irruente asta dell'ultima ora”.