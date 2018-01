NAPOLI: ACCORDO PER YOUNES

24 gennaio 2018

E' fatta per l'arrivo al Napoli di Amin Younes: l'esterno tedesco classe 1993 sarà il rinforzo d'attacco per Sarri in questo mercato di gennaio. L'Ajax, infatti, ha accettato l'offerta degli azzurri di 5 milioni per avere subito il giocatore col quale c'era già un accordo di massima per giugno per averlo a parametro zero, alla scadenza del contratto con gli olandesi. Younes firmerà un pluriennale da 1,5 milioni a stagione.