NAPOLI A CACCIA DI SVINCOLATI: HUTH, POLENTA E POGBA NEL MIRINO

09/09/2018

Il Napoli, in seguito all'infortunio di Chiriches, potrebbe ora decidere di tornare sul mercato puntando su qualche svincolato. Tolti Albiol e Koulibaly, infatti, come riserve rimangono soltanto Maksimovic e Luperto e - come riferito da Tuttosport - i giocatori liberi a cui gli azzurri potrebbero pensare sono soprattutto Diego Polenta (26enne uruguaiano, ex Genoa) e Robert Huth (33nne tedesco, ex Leicester). Ma occhio anche a Philipp Wollscheid (29enne tedesco ex Metz) e Florentin Pogba (27 anni), il fratello dell'ex juventino Paul.