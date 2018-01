NAPOLI: 45 MILIONI PER KEITA BALDE, IL MONACO RIFIUTA

24 gennaio 2018

Napoli a caccia di un esterno offensivo e l’ultima indiscrezione di mercato, riportata da Rmc Sport, parla di un’offerta da 45 milioni di euro fatta al Monaco dal club di Aurelio De Laurentiis per Keita Balde. L’ex giocatore della Lazio, però, non è in vendita e la società monegasca avrebbe subito rifiutato l’offerta. Un altro tentativo non andato a buon fine per il Napoli, dopo il no di Verdi del Bologna e le difficoltà nell’arrivare a Politano del Sassuolo.