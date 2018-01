Napoli: è Morais, avanti con Deulofeu. Non Politano

18 gennaio 2018

Un nuovo arrivo al Napoli: è il brasiliano Morais , 23 anni, attaccante brasiliano. A Villa Stuart a Roma ha già effettuato le visite mediche. Poi il caso legato a Deulofeu il primo nome sulla lista di De Laurentiis dopo il no di Verdi. Il pressing azzurro per l'esterno spagnolo è costante ma c'è da convincere il club blaugrana: il Napoli punta sul prestito con diritto di riscatto. gli spagnoli vogliono la cessione o al massimo l'obbligo fissato a 18 milioni. E poi c'è da strappare il sì al giocatore, non convocato per il derby di Coppa del re.

Per Deulofeu - come riferisce 'Il Mattino' - sarebbe pronto un ingaggio di due milioni a stagione per cinque anni. Il ds Giuntoli è in costante contatto con il suo agente Gines Carvajal.

Un altro obiettivo del Napoli è Politano del Sassuolo, valutato intorno ai 20 milioni, ma i dirigenti neroverdi fanno muro. Il club azzurro è disposto a mettere sul piatto della bilancia 15 milioni di euro cash più il prestito di Maksimovic, ma il Sassuolo non ci sente: "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno. Politano compreso - le parole del ds Guido Angelozzi -. E non è una questione di offerte". Parole ribadite anche dal patron, Giorgio Squinzi, e dal ds Giovanni Carenvali: "Politano non si muove".



Un colpo concluso è quello dell'arrivo in azzurro dell'attaccante brasiliano Morais, classe 1995: subito visite mediche a Villa Stuart, concluse oggi a metà pomeriggio. Il giocatore resterà per ora nel Real Sport Clube (Segunda Liga portoghese).