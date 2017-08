NANTES, RANIERI: "SPERO NAKOULMA RIMANGA"

24 agosto 2017

Claudio Ranieri ha parlato del futuro di Préjuce Nakoulma, non contento del trattamento ricevuto sin qui dall'allenatore romano del Nantes. "Spero che Nakoulma rimarrà qui e che segnerà tanti gol per noi, è un buon giocatore - ha spiegato - Se Nakoulma mi dà di più, avrà l'opportunità. Il suo agente? Vuole qualcos'altro, a me interessa il giocatore".