NAINGGOLAN: "ROMA SCELTA DI VITA"

30 gennaio 2017

A margine del Gran galà del Calcio AIC a Milano, Radja Nainggolan ha parlato del suo no al trasferimento al Chelsea, l ascorsa estate: "Ho fatto una scelta di vita, sono in Italia da 12 anni, mi sento rispettato e ho conquistato tanto qua. Non avevo voglia di lasciare tutto e ripartire. Sono contento dove vivo".