Nainggolan-Roma, è crisi: dalla Cina c'è una clamorosa offerta da 40 milioni

5 gennaio 2018

La bravata di Radja Nainggolan nella notte di capodanno potrebbe avere importanti ripercussioni. Non solo la pesante multa comminata dalla Roma : potrebbe essere in vista anche una clamorosa cessione del centrocampista belga all'estero . Oltre ai soliti club inglesi, anche dalla Cina sono pronti a sfruttare l'occasione: il club più attivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, pronto a offrire 40 milioni di euro per averlo da subito .

Le parole sibilline di Monchi ("Chi non ha la mentalità vincente non può stare nella Roma, serve rispetto”) sono servite per mettere in guardia tutti i calciatori giallorossi: a Trigoria si deve fare sul serio, non sono amesse deroghe. Anche Nainggolan può essere messo in dubbio. Difficile che il belga possa essere ceduto a gennaio, ma a giugno verranno fatte importanti riflessioni.



Anche per questo la Roma sta cercando di stringere per arrivare a Nicolò Barella, uno dei giovani (21 anni ancora da compiere) più interessanti del nostro campionato. Il Cagliari, già contattato da Juventus e Inter, è pronto a cedere il calciatore al miglior offerente. Nella corsa al centrocampista, però, i giallorossi sono adesso favoriti: il procuratore di Barella, infatti, è Alessandro Beltrami. Lo stesso di Nainggolan...