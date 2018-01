NAINGGOLAN: LA CINA CHIAMA, LA ROMA SMENTISCE

23 gennaio 2018

A Roma tengono ancora banco le operazioni in uscita. Con Emerson e Dzeko ormai diretti al Chelsea, dalla Cina arrivano alcune conferme sui sondaggi del Guangzhou per Radja Nainggolan. Stando al quotidiano "Information Times", ci sarebbe stata una riapertura della trattativa tra il club allenato da Cannavaro e i giallorossi sulla base di un prestito con opzione di riscatto per giugno. Per il Ninja sarebbe pronto un ingaggio di 12 milioni di euro l'anno più 20 milioni di euro alla firma e 10 mln al suo agente. Cifre che potrebbe convincere il Ninja. Fonti vicine alla Roma però smentiscono che il centrocampista giallorosso possa muoversi già a gennaio.