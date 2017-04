NAGATOMO, C'E' L'OFFERTA DELLA SAMP

21 aprile 2017

La Samp fa sul serio per Nagatomo, ma deve scontrarsi con le richieste del giocatore, che non sembra intenzionato ad abbassarsi l'ingaggio di 1,5 mln di euro a stagione. Per chiudere la trattativa i dirigenti blucerchiati hanno intenzione di proporre all'Inter un prestito con diritto di riscatto.