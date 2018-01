NAGATOMO AL GALATASARAY, NIENTE DIRITTO DI RISCATTO

31 gennaio 2018

Era arrivato all'Inter nell'ultimo giorno del mercato invernale, il 31 gennaio 2011, esattamente 7 anni fa, grazie all'intervento provvidenziale di un pony express che consegnò, sfrecciando il motorino, il contratto del giapponese in Lega Calcio. Oggi Yuto Nagatomo saluterà i colori nerazzurri: è volato a Istanbul dove sosterrà le visite mediche con il Galatasaray. Solo un arrivederci, per ora: prestito secco oneroso da 700mila euro, ma non è stata fissata alcuna cifra per il riscatto.