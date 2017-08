MURILLO SALUTA L'INTER: "DIFFICILE DIRE ADDIO"

19 agosto 2017

Jeison Murillo ha salutato l'Inter sul proprio profilo Twitter. "Prima di tutto voglio ringraziare Dio e l'Inter per avermi dato la possibilità di far parte di questo grande club, che ha creduto in me e mi ha sempre dato fiducia. Sono stati due anni di esperienza, nei quali ho conosciuto e condiviso i miei giorni con persone esemplari e in cui sono nate delle amicizie stupende. Non è facile dire addio a qualcosa che hai sempre sognato: 'Far parte dell'FC Internazionale'. Oggi me ne vado con un dolore nel cuore ma anche con un sorriso perché se di una cosa sono sicuro, è che ogni volta che ho indossato la maglia nerazzurra l'ho difesa con tutta la mia anima. Ringrazio anche i tifosi, che hanno sempre creduto in me e nelle mie qualità al di là delle alterne vicende, e una città che ha accolto me e la mia famiglia nel migliore dei modi. Infine, auguro tutto il meglio a questo club, che porto nel cuore, affinché possa sempre conseguire gli obiettivi che insegue".