MURIEL: "PENSO SOLO ALLA SAMP"

9 febbraio 2017

Luis Muriel dribbla le voci di mercato e tranquillizza i tifosi blucerchiati. "Il futuro? Penso solo alla Samp, non voglio pensare al futuro perché non voglio che la testa vada altrove, voglio godermi questo momento e fare di tutto per questa maglia", ha spiegato l'attaccante colombiano.