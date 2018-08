MUNDO: IL BARCELLONA VUOLE RINNOVARE A VALVERDE

23/08/2018

Il Barcellona è impegnato nel rush finale del nel mercato estivo, che in Spagna chiude tra otto giorni, ma è anche al lavoro per il rinnovo di Ernesto Valverde. L'allenatore è in scadenza di contratto a fine stagione, con opzione per un altro anno, e secondo il 'Mundo Deportivo' la volontà del club blaugrana è quella di iniziare a parlare con il suo agente, Inaki Ibanez, tra settembre e inizio ottobre. Il Barça intende risolvere la questione nel più breve tempo possibile in modo da non ostacolare il lavoro di una stagione ricca di impegni.