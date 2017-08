MUNDO DEPORTIVO: IL BARCA SI MUOVE PER DYBALA

4 agosto 2017

Nemmeno il tempo di somatizzare l'addio di Neymar, che il Barcellona prepara l'assalto al suo sostituto. E tra i possibili sostituti non poteva mancare Dybala. Secondo il Mundo Deportivo i blaugrana avrebbero in mano le carte giuste per convincere la Juve che, scrive il quotidiano spagnolo, sarebbe pronta a trattare inserendo nell'affare André Gomes e Rafinha Alcántara. La notizia non trova riscontro in Italia dato che la Juve ha sempre ribadito l'incedibilità dell'attaccante argentino.