MUNDO DEPORTIVO: "DEULOFEU PUO' RIFIUTARE RITORNO AL BARÇA"

14 aprile 2017

Clamorosa rivelazione dalla Spagna. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, Gerard Deulofeu, attualmente in prestito al Milan, potrebbe rifiutare il ritorno al Barcellona, qualora il club blaugrana decidesse, come sembra, di esercitare con l'Everton il diritto di recompra entro il 30 giugno per 12 milioni di euro. Nel contratto dell'attaccante sarebbe infatti presente una clausola che gli darebbe la possibilità di dire di no al club blaugrana.