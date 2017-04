MUNDO DEPORTIVO: C'E' OFFERTA DEL BARCELLONA PER DYBALA

3 aprile 2017

Per Paulo Dybala sarebbe arrivata un'offerta seria del Barcellona al suo agente Pierpaolo Triulzi. Lo scrive il Mundo Deportivo. La Joya è ancora in attesa di rinnovare il contratto con la Juve, che potrebbe fissare una clausola rescissioria piuttosto ingente. Dybala, per il giornale spagnolo vicino alle sorti del sodalizio blaugrana, avrebbe più volte manifestato il proposito di giocare nella Liga: nel Barca oppure nel Real Madrid.