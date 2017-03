MOURINHO VUOLE PERISIC

24 marzo 2017

Jose Mourinho vola in Croazia per convincere Ivan Perisic a raggiungerlo all'Old Trafford. Lo scrive oggi il 'Sun' secondo cui lo 'Special One' si trova a Zagabria per assistere stasera a Croazia-Ucraina, match valido per le qualificazioni mondiali. Il referente di Mourinho e' l'ex stella jugoslava, il montenegrino Predrag Mijatovic, con il quale vanta un rapporto di vecchia data. L'offerta che il tecnico del Manchester United sarebbe pronto a mettere sul tavolo dell'Inter, proprietaria del cartellino, e' di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro).