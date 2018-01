MOURINHO: "SANCHEZ TRA I MIGLIORI AL MONDO"

22 gennaio 2018

José Mourinho è soddisfatto per l'acquisto di Sanchez dall'Arsenal: "E' uno dei migliori attaccanti al mondo e completerà il nostro gruppo di giovani talenti offensivi. Porta con se ambizione, qualità e personalità e renderà la squadra più forte e i tifosi orgogliosi della dimensione e del prestigio della loro società. Vorrei anche augurare successi e felicità a Mkhitaryan, sono sicuro che li otterrà. E' un giocatore che non dimenticheremo, soprattutto per il suo contributo alla vittoria dell'Europa League".